Британию сравнили с «публичным домом орков»

Референдум о выходе из ЕС обрек Великобританию на хаос; в этой ситуации экс-премьер Дэвид Кэмерон выступил в качестве Фродо, который пытался уничтожить кольцо, однако теперь Шир стал публичным домом для орков, пишет The Guardian.

Издание полагает, что на следующей неделе сделка по Brexit Терезы Мэй будет отвергнута парламентом, но ее запасной план не предполагает ничего вразумительного. Он предлагает людям «разнообразные консервы и контактные данные британского телеведущего и эксперта по выживанию в условиях дикой природы Рэя Мирса», передает текст статьи RT.

Автор статьи считает, что даже выход из ЕС без сделки лучше, чем тот план, который согласовала премьер-министр.

«На данный момент она остается комичным персонажем, который приставляет пистолет к своей же голове и предупреждает: «Один неверный шаг – и я стреляю», даже когда отсчет на так безрассудно установленном ею же таймере подходит к нулю», – отзывается о Мэй автор статьи.

Ситуация сравнивается с «Властелином колец» знаменитого британского писателя Джона Р.Р. Толкина. Эс-премьер Кэмерон называется «самопровозглашенным Фродо», у которого был план по уничтожению кольца, однако сейчас Шир «главным образом публичный дом орков», пишет автор статьи.

Издание приходит к выводу, что нынешняя обстановка в Великобритании свидетельствует о том, что политики не справляются со своей работой. Кэмерон вовсе выбрал короткий путь к легкой жизни, поспешил отстраниться и сесть за написание мемуаров.

Накануне в Еврокомиссии заявили о невозможности изменения договора о Brexit.

25 ноября минувшего года лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и приняли декларацию о будущих отношениях с Лондоном. В Британии должны одобрить соглашение до 29 марта – даты Brexit, в противном случае после выхода Британии из ЕС вся договорная база сторон будет утеряна.