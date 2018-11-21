В ЕК заявили о невозможности изменения договора о Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о невозможности изменения проекта договора о выходе Великобритании из Евросоюза.

«Это наше последнее предложение. Мы можем добавить разъяснения, но мы не будем пересматривать (проект договора). Выбор таков: принять или отклонить его», – процитировала Юнкера представитель ЕК Мина Андреева, передает РИА «Новости».

Напомним, 25 ноября минувшего года лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза, а также приняли декларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Британские законодатели должны одобрить соглашение до 29 марта – даты Brexit, в противном случае после выхода Британии из ЕС вся договорная база сторон будет утеряна.

На случай жесткого Brexit Еврокомиссия приняла план экстренных мер, а Британия мобилизовала армию.