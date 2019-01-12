Пассажирские поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов под Иркутском

Взгляд
12 января, суббота  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

Во дворе – четыре стихийных мемориала: цветы, детские игрушки, свечи...Фото: Пресс-служба губернатора
Челябинской области/ТАСС
Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Магнитогорске на месте трагедии, унесшей жизни 39 человек. И убедился: даже после того, как были разобраны завалы седьмого подъезда дома 164 по проспекту Карла Маркса, работа с пострадавшими и жильцами самого большого дома в городе не прекращается ни на минуту.  Подробности...
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Национальной идеей Украины стало попрошайничество

«Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки. Подробности...
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Смотрящие 90-х пытаются превратить Москву в Чикаго времен «сухого закона»

Образ легендарных мафиози 30-х годов десятилетиями служит источником вдохновения для ГолливудаФото: «Борсалино»/Adel Productions
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города, среди бела дня, со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Неужели преступный мир опять обнаглел, как в 90-е? Может ли Москва превратиться в подобие Чикаго времен «сухого закона»? Подробности...
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Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

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          Пассажирские поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов под Иркутском

          12 января 2019, 08:53

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Из-за схода с рельсов вагонов с углем в Иркутской области задержатся два пассажирских поезда, сообщил представитель Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

          Поезд №5 «Улан-Батор-Москва» задержится на пять часов, поезд № 100 «Москва-Владивосток» – на восемь часов, передает РИА «Новости».

          По факту ЧП следственные органы Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК начали доследственную проверку.

          Ранее стало известно, что на перегоне Делюр – Тыреть в Иркутской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем; движение в районе аварии по Транссибирской магистрали перекрыто в обе стороны.


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