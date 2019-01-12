Пассажирские поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов под Иркутском

Из-за схода с рельсов вагонов с углем в Иркутской области задержатся два пассажирских поезда, сообщил представитель Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Поезд №5 «Улан-Батор-Москва» задержится на пять часов, поезд № 100 «Москва-Владивосток» – на восемь часов, передает РИА «Новости».

По факту ЧП следственные органы Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК начали доследственную проверку.

Ранее стало известно, что на перегоне Делюр – Тыреть в Иркутской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем; движение в районе аварии по Транссибирской магистрали перекрыто в обе стороны.