Абрамович в 2018 году увеличил финансирование «Челси» вдвое

Компания российского бизнесмена Романа Абрамовича Fordstam Ltd в 2018 году удвоила финансирование английского ФК «Челси», сообщают СМИ.

Финансирование футбольного клуба в сезоне выросло до 69,1 млн фунтов стерлингов (88 млн долларов), передает РБК со ссылкой на отчетность компании Fordstam Ltd по итогам финансового года.

«Клуб финансируется материнской компанией Fordstam Ltd, конечным владельцем которой является Роман Абрамович. Компания увеличила финансирование до 69,1 млн фунтов стерлингов», – отмечается в документах.

При этом в 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» 33,8 млн фунтов стерлингов.

Осенью 2018 года СМИ сообщали, что Абрамович намерен продать клуб, однако информация была опровергнута.