Абрамович не пожелал расставаться с «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович не планирует продавать акции английского футбольного клуба «Челси», пишут СМИ.

Абрамович ни с кем не вступал в переговоры и не намерен продавать клуб, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.

В октябре сообщалось, что чешский бизнесмен Петр Келлнер планирует выкупить у российского миллиардера пакет акций «Челси».

До этого информация о возможной продаже английского футбольного клуба Абрамовичем публиковалась британскими СМИ.