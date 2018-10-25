Назван возможный покупатель «Челси» у Абрамовича

Богатейший чешский бизнесмен Петр Келлнер собирается приобрести пакет акций английского футбольного клуба «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича.

Абрамович рассматривает возможность полностью или частично избавиться от акций «Челси» после того, как правительство США не продлило ему визу в 2018 году, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что это произошло после напряжения отношений между Лондоном и Москвой, связанного с отравлением Сергея Скрипаля.

В августе 2018 года сообщалось, что Абрамович начал готовиться к продаже «Челси».