МИД ответил на заявления НАТО о готовности военного решения ситуации с ДРСМД

МИД России назвал заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности к «военным мерам» для решения ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности попыткой скрыть кризис в самом Альянсе, возникший в результате одностороннего решения США выйти из ДРСМД.

«В Москве с недоумением восприняли высказывания генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга … о том, что НАТО готова к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве не удивились умению НАТО «перекладывания с больной головы на здоровую». МИД назвал заявления Столтенберга очередной попыткой закамуфлировать мифической российской угрозой кризис в самом Альянсе, возникший в результате одностороннего решения США выйти из Договора.

«Руководителям НАТО хорошо известно, что именно Россия прилагает все необходимые усилия, чтобы добиться сохранения жизнеспособности этого Договора. Дополнительных призывов к Москве в пользу диалога не требуется – мы последовательно выступаем за профессиональный диалог по данной проблеме не только в двустороннем российско-американском формате, но в том числе и с НАТО», – подчеркнули в МИД.

В министерстве подчеркнули, что «попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о «последнем шансе» для России … не соответствуют заверениям о том, что спасение Договора является для стран Альянса приоритетом». Напротив, подчеркнули в МИД, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога.

«Если в НАТО так хотят перейти к «военным» мерам, то реальным вкладом могла бы стать ликвидация пусковых установок Мк-41, развернутых в Румынии в нарушение ДРСМД и интегрированных в систему ПВО и ПРО НАТО», – добавили в ведомстве.

4 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс» для «возвращения к выполнению» ДРСМД до февраля.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву уступить американцам в споре по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании.