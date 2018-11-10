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6 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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Как себя вести России в торговой войне Китая и США

Противостояние Китая и США назревает долгие годыФото: iisg.nl
Торговая война между США и Китаем стала важнейшим событием для мировой экономики в 2018 году. Трамп рассматривает давление на Китай в качестве части своего стратегического плана «снова сделать Америку великой». Не приведет ли этот конфликт к реальным боевым действиям, и как в условиях глобального столкновения двух гигантских экономик вести себя России? Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьераФото: US Marine Corps
Сразу четыре гражданства обнаружились у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке? Подробности...
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Как в 2019 году изменятся отношения России и Украины

Фото: Gleb Garanich/Reuters
Два главных осколка бывшего СССР – Россия и Украина – находятся на пике своего конфликта. Еще одним поленом в этот горящий костер станет украинская избирательная кампания, в марте в стране пройдут выборы нового президента. Какими в итоге окажутся в 2019 году отношения Москвы и Киева? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
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Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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          Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

          Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции Германии   6 января 2019, 15:20
          Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании?

          Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву уступить американцам в споре по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Россия якобы «нарушила договор, когда разработала и стала внедрять в свои войска запрещенную крылатую ракету» наземного базирования и теперь Москва должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо».

          «Ключ к тому, чтобы сохранить ДРСМД, лежит в Москве», – подчеркнул Хайко Маас.

          Как известно, США требуют от России изменить характеристики крылатой ракеты 9М729 (по классификации НАТО – SSC-X-8). В экспертном сообществе ее принято называть «сухопутным вариантом» крылатой ракеты морского базирования «Калибр-НК». По мнению американцев, ракета может поражать цели на расстоянии больше 500 км (согласно договору, под запрет попадают любые ракеты дальностью полета 500–5500 км).

          В России никогда официально не сообщалось об испытаниях ракеты 9М729. В МИДе лишь подчеркивали, что изделие полностью отвечает требованиям договора и развертывание «осуществляется в строгом соответствии с нашими международными обязательствами». Как говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «мы никогда не отрицали, что определенные работы в сфере совершенствования нашего ракетного вооружения идут».

          «Но проблема в том, что ракета с индексом 9M729 никогда не испытывалась на дальность, запрещенную договором», – утверждал Рябков в разговоре с ТАСС.

          В то же время в Москве неоднократно выдвигались встречные претензии в адрес Вашингтона. Первое беспокойство было вызвано планами США разместить в Румынии универсальные комплексы Aegis Ashore, приспособленные для запуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности, что противоречит ДРСМД.

          В частности, в той же Румынии и Польше американцы разместили установки Mk41, которые, как полагают в России, могут запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты класса «земля-земля». Также США активно используют ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия Predator и Reaper, которые, по мнению российских военных, полностью подпадают под определенные в ДРСМД крылатые ракеты.

          Напомним, впервые США заявили о существовании у России запрещенной ракеты в 2014 году. Об этом говорил тогдашний президент Барак Обама. В НАТО несколько лет не разделяли подобных опасений, однако осенью прошлого года ситуация в корне изменилась. В октябре на заседании министров обороны стран–членов альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает ДРСМД, испытывая крылатые ракеты 9М729.

          «Я помню 1970-е и 1980-е годы, когда мы в Норвегии очень переживали по поводу размещения советских ракет SS-20 (РСД-10 «Пионер» были утилизированы в соответствии с договором), и не хочу, чтобы это повторялось», – заявил Столтенберг, добавив, что ДРСМД «стал большим достижением, и мы требуем от России следовать ему, быть прозрачной в этом вопросе».

          В начале декабря прошлого года на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул России ультиматум – в течение 60 дней (до февраля 2019 года) приступить к соблюдению обязательств по договору. В противном случае США выйдут из ДРСМД. Позже МИД РФ назвал неприемлемым подобный ультиматум.

          В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не нарушала обязательства по договору и остается привержена соглашению. Таким образом, американцы потребовали от России невыполнимого, выдвинув тупиковый ультиматум. Все это указывает на то, что Вашингтон придумал повод для разрыва ДРСМД. В середине декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил о том, что выход Вашингтона из ДРСМД способен привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

          Подписанный в 1987 году ДРСМД запрещает России и США обладать баллистическими ракетами наземного базирования и крылатыми ракетами с радиусом действия от 500 до 5500 км. Опасность этих ракет в возможности нанести друг по другу мгновенные обезоруживающие ядерные удары. Время подлета настолько коротко, что у противника не будет возможности на адекватный ответ. С советской стороны ликвидации подлежали ракеты РСД-10, Р-12, Р-14, ОТР-22, ОТР-23, с американской – «Першинг-1А», «Першинг-2» и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования). К 1991 году ракеты были ликвидированы, до 2001 года шли взаимные инспекции.

          По оценке главы Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, Маас «просто-напросто повторил то условие, которое выдвинули Соединенные Штаты».

          «Это несамостоятельная позиция Германии. Это позиция НАТО, которое согласилось с аргументами Вашингтона о том, что Россия нарушает договор. В частности, используя конкретный вид ракеты. Об этом заявил Помпео, об этом заявлял еще до отставки Мэттис (бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис). Европейцы ретранслируют ту же самую позицию»,

          – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт добавил, что можно выдвигать разные гипотезы, в чем смысл для США разорвать ДРСМД. Согласно одному из предположений, главная задача Вашингтона никак не связана с Европой и даже России касается опосредованно, а ориентирована прежде всего на азиатский театр военных действий. В будущем для сдерживания военной мощи Китая США нужны ракеты средней и меньшей дальности.

          «Наверно, это так и есть, но от этого мало что меняется. А Германия, в принципе, как и другие европейские страны, озабочена не Азией, а тем, что в Европе возможно возрождение гонки ядерных вооружений... В этом смысле Хайко Маас искренен в желании сохранить ДРСМД, но, как и часто до этого, у Европы нет единой позиции», – подытожил эксперт.


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