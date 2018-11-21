Пассажирские самолеты – нарушители госграницы разрешат сбивать

Министерство обороны России разработало проект постановления правительства, согласно которому гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны, будет разрешено сбивать.

В проекте постановления правительства «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы Российской Федерации в воздушном пространстве Российской Федерации» прописан алгоритм действий Вооруженных сил, если границу нарушит самолет, преднамеренное крушение которого может привести к экологическим бедствиям, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов, сообщают «Известия».

Сейчас документ находится на стадии межведомственных согласований.

Действующий закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать любые гражданские самолеты, находящиеся в российском воздушном пространстве, если они не соблюдают правила его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута и при этом их действия могут привести к массовой гибели людей либо экологической катастрофе. В первую очередь речь идет о лайнерах, оказавшихся в запретных для полетов зонах.

В то же время действующее постановление российского правительства «О порядке применения оружия... в воздушном пространстве» от 1994 года запрещает сбивать самолеты – нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил, что новый документ направлен на устранение этих противоречий. «Они были заложены в законодательство после громкого международного скандала, связанного с уничтожением советскими ВВС южнокорейского Boeing, нарушившего воздушное пространство страны в 1983 году», – пояснил он.

Согласно документу, при обнаружении неопознанного воздушного судна, нарушившего границу России, дежурные силы тут же будут приведены в готовность №1, после чего боевые самолеты и вертолеты поднимутся в воздух, а органы управления полетами Единой системы организации воздушного движения подключатся к военным, чтобы помочь классифицировать нарушителя.

Напомним, в марте 2018 года президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова рассказал об «очень чувствительной страничке» истории сочинской Олимпиады, когда появилось сообщение о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Игр.