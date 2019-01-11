Абэ пообещал стремиться к максимальному прогрессу в переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после состоявшейся в Лондоне встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пообещал стремиться к максимальному прогрессу в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«На японско-российском саммите в Сингапуре в прошлом ноябре президент Путин и я договорились о том, что на основе совместной декларации от 1956 года мы ускорим процесс подписания мирного договора», – цитирует ТАСС Абэ.

По словам премьер-министра Японии, он надеется «попытаться достичь как можно большего прогресса на переговорах с президентом Путиным». В то же время он отметил, что не может предрекать исход встречи.

В эфире телеканал Sky News Абэ выступил с утверждением, что «в течение 70 лет не было вообще никакого прогресса в отношении проблемы наших «северных территорий» (так в Японии называют российские Южные Курилы).

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