Врио главы Сахалинской области жестко высказался по теме Курильских островов

Временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал не заниматься спекуляцией на теме «передачи» Японии Курильских островов и назвал их российской землей.

«Курильские острова – это российская земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области, они категорически против каких-либо территориальных изменений. Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит. И надо перестать спекулировать на этой теме», – сказал Лимаренко изданию «Газета.Ru».

Ранее в МИД России заявили об искажении Токио сути договоренностей лидеров обеих стран.

Напомним, премьер Японии Синдзо Абэ в недавнем интервью местному телеканалу «Асахи» высказался так, словно бы между двумя странами уже существует некая договоренность о передаче двух Курильских островов.