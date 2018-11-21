Дуров ликвидировал запрещенную Роскомнадзором компанию Telegram Messenger LLP

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров занимается ликвидацией компании Telegram Messenger LLP, внесенную в реестр Роскомнадзора; об этом свидетельствуют материалы британского госреестра юридических лиц.

Дуров просит прекратить регистрацию компании и исключить ее из реестра, отмечается в тексте заявления, подписанного бизнесменом 19 декабря 2018 года, передает РБК.

Отмечается, что Дуров не раскрывает юридическую структуру своей компании, однако ранее это юрлицо было указано в качестве основного для мессенджера.

Управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов считает что Дуров решил таким образом изменить структуру своего бизнеса, в который входит в том числе блокчейн-платформа ТОN.