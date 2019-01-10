Стену Трампа оказалось несложно распилить обычной пилой

Министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что стену на границе с Мексикой можно распилить обычной дисковой пилой, сообщают американские СМИ.

Ведомство проверило на прочность стальные рейки, из которых должны изготовить сооружение, и установило, что их можно распилить, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

По этим данным, администрация президента США Дональда Трампа заказала подготовку восьми образцов стальной и бетонной стены, американский лидер в марте 2018 года после личного осмотра остановил свой выбор на стальных рейках или стальных столбах.

Однако проверка министерства внутренней безопасности, проведенная еще в 2017 году, показала, что все восемь образцов ненадежны.

Напомним, в начале января Трамп анонсировал появление стены на границе с Мексикой, используя фразу из сериала «Игра престолов».

Палата представителей Конгресса США, большинство в которой представлено республиканцами, согласилась выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.