Милонов пообещал найти в Донбассе ответ на выпад Шнура

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал придумать ответ на стихотворение музыканта Сергея Шнурова и назвал его «попсовиком».

«Он [Шнуров], конечно, попсовик, поэтому это зашквар с ним устраивать батл. Но я, конечно, что-нибудь придумаю и отвечу. Сейчас я уезжаю и в Донбассе что-нибудь ему сочиню», – сказал Милонов в телефонном разговоре с НСН.

Напомним, полемика между музыкантом и политиком началась после того, как Милонов назвал исполнителей музыки с нецензурной лексикой и организаторов их концертов вредителями и «убийцами Пушкина» и пожаловался на выступления Шнурова в Государственном Кремлевском дворце.

Музыкант в ответ на это опубликовал стихотворение в соцсетях.