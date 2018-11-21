Шнуров стихами ответил на жесткую критику Милонова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на резкую критику со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова, поддержавшего идею Димы Билана о цензуре на российской эстраде.

Ответ в стихотворной форме Шнуров опубликовал в своем Instagram:

«Разгорячен опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов,

Он речь держал и был аллегоричен.

Пророчествовал будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Что слезы льет старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха, вот те крест».

Ранее Милонов в эфире «Пятого канала» назвал исполнителей музыки с нецензурной лексикой и организаторов их концертов вредителями и «убийцами Пушкина». Депутат посетовал на то, что сейчас повсеместно распространяется «суррогат культуры». «Ну как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника», – задался вопросом Милонов.

Ранее стихотворный спор о мате в песнях завязался между Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным.