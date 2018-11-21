Пригожин вступил в стихотворный баттл со Шнуровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал спор в стихотворной форме с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым по поводу нецензурной брани в песнях.

Пригожин опубликовал свой ответ Шнурову в Instagram (ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на пост, так как он содержит мат):

«Я стихов не умею писать,

И, как ты, для рифмы не ставлю ***,

Но баттл словесный смогу поддержать,

Привык то, что думаю, прямо бросать.

Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас – мода,

Так почем опиум для народа?»

Спор продюсера и певца начался после того, как Пригожин раскритиковал Шнурова за исполнение песен с бранными словами, назвав поклонников группы «Ленинград» «лохами», которые «стоят и вместе с ним поют три буквы». Он также призвал штрафовать за мат в публичных местах, звучащий «ради хайпа», на 10 млн рублей.

В воскресенье Шнуров стихами ответил на обвинения Пригожина. «Раз на русском языке петь плохо, // буду слушать я теперь Валерию», – говорилось в его публикации.