Шнуров ответил Пригожину про мат в песнях

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стихами ответил музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, назвавшему «лохами» поклонников исполнителя, которые наслаждаются нецензурными текстами его песен.

Шнуров опубликовал свой ответ в соцсети Instagram:

«Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну прям как в каземате,

И во славу, несомненно, божию.

У меня ж, как в жизни – мат на мате,

Да еще с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется».

Напомним, Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал самого Шнурова и его поклонников за исполнение песен с бранными словами. «Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тыс. лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого (мужского полового органа – прим. ВЗГЛЯД), о котором говорит Шнур», – заметил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что считает недопустимым мат в публичных местах, звучащий ради хайпа. Он предложил установить за это штраф в размере 10 млн рублей.

Ранее Шнуров сочинил нецензурное стихотворение про православный «раскол».