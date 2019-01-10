В ДНР сообщили о ранении сотрудников «Воды Донбасса» из-за обстрела

Служебный автомобиль предприятия «Вода Донбасса» попал под обстрел в районе города Ясиноватая, три сотрудника ранены, сообщил представитель Донецкой народной республики.

«10 января, во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками коммунального предприятия «Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной стации первого подъема вооруженные формирования Украины открыли огонь по служебному автомобилю», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В результате трое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

Автомобиль перевозил дежурную смену Донецкой фильтровальной станции. Он курсирует по одному и тому же маршруту.

В представительстве добавили, что огонь велся с применением СПГ и БМП-1.

Напомним, 27 декабря конфликтующие стороны договорились о перемирии в Донбассе. Однако Киев уже нарушал перемирие.

Ранее ополченец ДНР Анатолий Гелюх рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, кто контролирует «серые зоны» в Донбассе.