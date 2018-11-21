Ополченец ДНР рассказал о том, кто контролирует «серые зоны» в Донбассе

«Москву взять не получилось, Ясиноватую тоже взять не получилось. А людям надо что-то говорить, вот они и говорят об очередной перемоге (победе). Но это все бред», – сказал газете ВЗГЛЯД ополченец ДНР Анатолий Гелюх в ответ на заявления в Киеве о том, что Украина взяла под контроль всю «серую зону» в Донбассе.

Ополченец ДНР Анатолий Гелюх опроверг заявление Юрия Бирюкова, советника президента Украины, о том, что с весны 2014 года ВСУ взяли под контроль всю «серую зону» в Донбассе.

Бирюков накануне заявил, что украинские силовики взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе. Речь идет о территории между позициями вооруженных сил Украины и народных милиций ДНР и ЛНР. Границы «серой зоны» определены Минскими соглашениями. Введение войск какой-либо из сторон конфликта в населенные пункты этой зоны считается нарушением этих международных договоренностей.

В конце ноября штаб так называемой «операции объединенных сил» Украины заявил, что украинский спецназ провел «зачистку» одного из участков «серой зоны» – населенного пункта Рассадки близ Дебальцево.

Согласно нынешнему заявлению советника Порошенко Бирюкова, «от того состояния, в котором начали в мае 2014 года», ВСУ «освободили» две трети территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

По его словам, на Новоазовском направлении в зоне действия 9-го полка ДНР «мы забрали практически всю «серую зону» и вышли вплотную к позициям украинских карателей». «Это факт. И тут слова украинского чиновника не совпадают с реальностью», – сказал Гелюх.

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В то же время он отметил, что Украина предпринимает попытки забирать «серую зону» на Светлодарской дуге, «не устают они зайти в Ясиноватую».

«Есть места, куда они пытаются проникнуть, но пытаться – это не значит сделать», – подчеркнул ополченец.

Гелюх отметил, что заявление Бирюкова совпало с «окончанием театрального военного положения» на Украине. «Москву взять не получилось, Ясиноватую тоже взять не получилось. А людям надо что-то говорить, вот они и говорят об очередной перемоге (победе). Но это все бред», – считает ополченец.

Гелюх уверен, что на самой Украине подобные заявления никто не слушает и интереса у народа к разговорам о «перемоге» нет. «Это никого не интересует. Это попытка не повлияет ни на общественное мнение, ни на нашу ситуацию. Мы-то знаем реальную ситуацию. Это все делается для того, чтобы поднять Порошенко надутый рейтинг перед выборами», – подытожил Анатолий Гелюх.