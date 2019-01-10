Военная база России может появиться в ЦАР

Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике (ЦАР) в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое уже было заключено между нашими странами», – сказала Кояра, имея в виду заключенное в августе 2018 года межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

В соответствии с соглашением, в ЦАР создан центр в Беренго, где солдаты при помощи российских инструкторов обучаются обращаться с оружием, изучают методы ведения боя. При этом министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так, передает РИА «Новости».

Койяра также сообщила, что глава генштаба вооруженных сил Центральноафриканской республики приезжал в Россию на обучение.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тыс. человек.