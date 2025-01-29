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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Эмигрантские СМИ купились на выдуманную ложь о России

    Я предпринимала несколько попыток читать иноагентские издания. В конце концов, мы журналисты, нас учили всегда знакомиться с противоположным мнением, даже если ты с ним не согласен. Но каждый раз натыкалась на очевидный факт – работа этих медиа с информацией имеет мало общего с профессиональной журналистикой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    15 комментариев
    29 января 2025, 20:22 • Новости дня

    Москва и Минск обсудили создание центра ремонта ПВО

    Россия и Белоруссия обсудили создание центра ремонта средств ПВО в Минске

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Белоруссия провели рабочую встречу по созданию сервисного центра для ремонта ПВО в Минске на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения.

    Минск и Москва обсудили создание в Белоруссии сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.

    Встреча состоялась на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». Участниками обсуждений стали представители белорусского Государственного военно-промышленного комитета, российской делегации и Министерства обороны Республики Беларусь.

    Представители белорусского ведомства подчеркнули важность процесса переговоров и отметили, что целью рабочей встречи было определение основных направлений сотрудничества. «В ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» сервисного центра по ремонту средств ПВО», – сообщили в ведомстве.

    Создание такого центра позволит усилить возможности Беларуси в области ремонта и обслуживания систем противовоздушной обороны, что станет важным шагом в укреплении оборонного потенциала страны и расширении двустороннего сотрудничества с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    27 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с Россией вопрос неразмещения баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории страны, если США откажутся от своих планов по размещению ракет в Европе.

    Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, уточнил, что это станет возможным, если США откажутся от своих намерений развернуть ракеты средней дальности в Европе, пишет «Коммерсант».

    «Почему дислоцируем «Орешник» в Белоруссии? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России) скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.

    Лукашенко также подчеркнул, что для Белоруссии критически важно, чтобы американские ракеты средней дальности не были размещены в Европе, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Он добавил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно «буквально со дня на день», но при этом отметил, что это вопрос не срочный, что оставляет пространство для дипломатического решения.

    Накануне Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

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    27 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии

    Песков заявил о непринятии Россией во внимание критики Запада по выборам в Белоруссии

    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в Белоруссии были прозрачными и легитимными, подчеркнув, что критика Запада предсказуема и не будет принята во внимание.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия не будет обращать внимание на предсказуемую критику Запада по итогам выборов в Белоруссии, передает ТАСС. По его словам, выборы прошли легитимно и прозрачно. Песков подчеркнул, что они были организованы на высоком уровне, а действующий глава государства победил с убедительным результатом.

    «Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что предсказуемая критика с Запада не будет учитываться.

    Кроме того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с переизбранием и успешным проведением выборов. «Мы все присоединяемся к этим поздравлениям», – добавил он.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

    Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Коментарии (4)
    27 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что недавние выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми», отметив отсутствие легитимности из-за якобы «репрессий и ограничений политического участия».

    Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

    Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

    Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

    Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

    Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.

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    27 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов

    Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Белоруссии по данным ЦИК

    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, получил 86,82% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко на пресс-конференции, передает ТАСС.

    На предыдущих выборах президента в 2020 году Лукашенко набрал 80,10% голосов. Явка на нынешних выборах также была высокой, что свидетельствует о значительном уровне поддержки действующего главы государства.

    Среди других кандидатов председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая – 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков – 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

    ЦИК Белоруссии традиционно публикует предварительные результаты сразу после подсчета голосов по всей стране. Окончательные итоги будут объявлены 3 февраля, и ожидается, что они подтвердят предварительные данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах, на которых явка избирателей составила 85,7%, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко. Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

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    27 января 2025, 11:51 • Новости дня
    Минченко объяснил критику Западом выборов в Белоруссии

    Политолог Минченко: Оценки Евросоюза, переживающего внутренний позор, в адрес Минска нелепы

    Минченко объяснил критику Западом выборов в Белоруссии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После недавних кампаний в Грузии и Румынии Запад себя дискредитировал. В ситуации внутреннего позора указывать что-то Минску нелепо и смешно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. В ЕС выразили разочарование результатами.

    «Выборы в Белоруссии прошли тихо и даже в каком-то смысле незаметно. Объясняется это двумя факторами. Во-первых, оппозиционная инфраструктура перебралась за границу. Во-вторых, политический класс республики консолидирован вокруг Александра Лукашенко», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его оценкам, решение белорусов поддержать действующего президента вполне ожидаемо и понятно. «Достойной альтернативы Лукашенко не было. Кроме того, он очевидно продемонстрировал эффективность на посту главы государства. Убедительным – пусть и подспудным – аргументом в его пользу служило то, что если бы пять лет назад оппозиция смогла захватить власть, то сейчас в Белоруссии было бы, как когда-то на Украине», – рассуждает собеседник.

    Политолог также обратил внимание на явку избирателей. Как считает Минченко, высокого показателя в 85,7% удалось достичь благодаря досрочному голосованию, а также административной мобилизации. Между тем, на Западе уже звучит критика относительно результатов выборов в Белоруссии. Однако Лукашенко и его команду реакция европейских и американских политиков будет волновать меньше всего.

    Эксперт напомнил о кампаниях в Грузии и Румынии. В первом случае ЕС и США заклеймили выборы как «несвободные» из-за не устраивающего западных чиновников курса «Грузинской мечты». А во втором случае под надуманным предлогом были аннулированы итоги голосования, согласно которым победу одержал Кэлин Джеорджеску. «Запад себя дискредитировал. В такой ситуации внутреннего позора указывать что-то Белоруссии нелепо и даже смешно», – заключил Минченко.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

    Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Белоруссия заявила о 40 нарушениях госграницы со стороны Украины в 2024 году
    Белоруссия заявила о 40 нарушениях госграницы со стороны Украины в 2024 году
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году люди в форме около 40 раз нарушили границу Белоруссии со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

    Государственная граница Белоруссии со стороны Украины в 2024 году подвергалась нарушениям, сообщает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что зафиксировано около 40 случаев, когда люди в форме проникали на территорию Белоруссии. Эти инциденты сопровождались порчей пограничных знаков.

    Бычковский отметил, что также были попытки создания схронов на территории Белоруссии. В связи с этими событиями республика предпринимает меры по усилению охраны государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко заявил о планах вооруженных банд захватить часть Белоруссии. На границе Украины и Белоруссии появились валуны и противотанковые ежи как часть усилий по укреплению обороны региона.

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    27 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву

    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
    @ Maxim Shipenkov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что Лукашенко всегда является желанным гостем на российской земле, и выразил надежду на его скорый визит в Москву.

    «Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – добавил российский лидер.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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    27 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

    Сергей Сыранков получил 3,21% голосов на выборах президента Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии, набрав 3,21% голосов избирателей, в то время как действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82%, сообщает председатель ЦИК Игорь Карпенко.

    Как передает РИА «Новости», председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил результаты выборов президента страны, где Сергей Сыранков занял второе место, собрав 3,21% голосов. Лидером выборов стал Александр Лукашенко, набравший 86,82%. Олег Гайдукевич получил 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.

    В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Игорь Карпенко также подчеркнул, что в ходе выборов не было зафиксировано хакерских атак на информационные ресурсы ЦИК, несмотря на то, что концепция цифровизации избирательного процесса еще не принята. В стране пока нет электронного голосования, что, по мнению Карпенко, способствовало большей безопасности выборов.

    После завершения выборов планируется анализ избирательной кампании и обсуждение возможных изменений в законодательстве. Глава ЦИК отметил важность изучения опыта проведения кампании и готовность к внедрению новых технологий, если это потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав 86,82 процента голосов по предварительным данным. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 85,7 процента, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко на брифинге. Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.

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    27 января 2025, 14:20 • Новости дня
    ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко в ближайшие два месяца

    ЦИК Белоруссии: Лукашенко определит дату инаугурации в течение двух месяцев после выборов

    ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко в ближайшие два месяца
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Инаугурация президента Белоруссии должна состояться в течение двух месяцев после выборов, однако окончательную дату вступления Александра Лукашенко в должность определит сам избранный президент.

    Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко может состояться в течение двух месяцев после выборов, сообщает РИА «Новости». Такая временная рамка установлена законодательством страны. Глава Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко подтвердил, что определение конкретной даты церемонии – это прерогатива избранного президента.

    Карпенко отметил, что задача Центральной избирательной комиссии не включает в себя назначение даты инаугурации. Он подчеркнул: «Это не задача ЦИК, ее будет определять избранный глава государства». Таким образом, окончательное решение о времени проведения церемонии зависит от президента Лукашенко.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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    26 января 2025, 22:11 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии не зафиксировал правонарушений на выборах

    Игорь Карпенко: На выборах президента Белоруссии нарушений не обнаружено

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии, сообщает ТАСС, заявила об отсутствии злостных правонарушений во время основного дня голосования на выборах президента. Председатель ЦИК Игорь Карпенко подчеркнул, что ситуация в день голосования оставалась спокойной и контролируемой на всех избирательных участках.

    Во время пресс-конференции Карпенко отметил: «Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес ЦИК».

    Кроме того, Центральная избирательная комиссия отметила отсутствие жалоб в их адрес, что свидетельствует о стабильности и прозрачности избирательного процесса в стране. Это заявление было сделано после завершения основного дня голосования, которое прошло в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карпенко заявил, что на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 85,7%. По данным exit poll, Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей. При этом Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента, в которое белорусские выборы названы недемократичными, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

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    28 января 2025, 21:37 • Новости дня
    Лукашенко разрешил белорусам голосовать на выборах в России

    Лукашенко одобрил проект протокола о взаимном участии в выборах граждан Белоруссии и России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который позволит белорусским гражданам участвовать в местных выборах на территории России.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который предусматривает внесение изменений в Договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 1998 года, сообщает ТАСС. Этот документ предполагает взаимное право граждан двух стран, постоянно проживающих на территории друг друга, участвовать в местных выборах.

    Как подчеркивается в официальном сообщении, до настоящего времени белорусские граждане, проживающие в России, не имели возможности голосовать на местных выборах. Протокол позволит белорусам не только голосовать, но и быть избранными в органы местного самоуправления на территории России.

    Это решение стало важным шагом в укреплении интеграции между двумя странами и обеспечении гражданских прав белорусов и россиян за пределами их родных государств. Ожидается, что переговоры по этому протоколу будут начаты в скором времени.

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    27 января 2025, 11:21 • Новости дня
    Президенты Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана поздравили Лукашенко

    Президенты Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Лукашенко получил поздравления с переизбранием на пост президента Белоруссии от лидеров Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, высказавших пожелания успехов и развития дружественных отношений.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, передает ТАСС. Он пожелал белорусскому лидеру успехов в работе и реализации намеченных планов. В ходе телефонного разговора президенты обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей и нацелились на укрепление дружественных отношений.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил Лукашенко с переизбранием, сообщает пресс-служба таджикского лидера. Рахмон подчеркнул вклад Лукашенко в таджикско-белорусские отношения и выразил уверенность в дальнейшем прогрессе. Президент Таджикистана также направил поздравительную телеграмму, отметив уровень доверия белорусского общества к Лукашенко.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присоединился к поздравлениям. В телефонном разговоре он поздравил белорусского коллегу с убедительной победой и обсудил выполнение двусторонних договоренностей, достигнутых в прошлом году.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Александра Лукашенко с победой. Лидеры обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по международным темам.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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    28 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Депутат: ВСУ создали напряженность у границ Белоруссии

    Депутат Колесник: ВСУ продемонстрировали силу у границ Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопление 15 тыс. украинских бойцов у белорусских границ является демонстрацией силы, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    «Демонстрационные моменты имеют место, но 15 тысяч человек оторвать от ведения реальных боевых действий – это странно. Это создает напряженность», – сказал парламентарий News.ru.

    По его мнению, украинские военные пытаются показать, что готовы вести боевые действия в Курске, Белоруссии и на других фронтах. «Они демонстрируют свои возможности по силе и количеству вооруженных сил», – указал он.

    Депутат также отметил, что постоянная угроза безопасности может быть предотвращена вооруженными силами. Парламентарий выразил уверенность в том, что скопление бойцов ВСУ у границ Белоруссии вряд ли приведет к реальным последствиям. Он уточнил, что украинская армия рискует «наглухо увязнуть», если продолжит такую политику.

    Ранее пресс-секретарь Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщал, что в 2024 году люди в форме около 40 раз нарушили границу Белоруссии со стороны Украины.

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    27 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

    Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко с победой на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лидеры обсудили двусторонние вопросы и международные темы.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого тепло поздравил его с победой на выборах в Белоруссии. Разговор состоялся по итогам завершившегося выборного процесса.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они также сверили свои позиции по международной повестке дня и наметили дальнейший график контактов.

    До этого Путин в телеграмме поздравил Лукашенко. Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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    27 января 2025, 18:35 • Новости дня
    Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британское правительство добавило в санкционный список против Белоруссии несколько физлиц и юрлиц, в их числе – руководитель ЦИК республики Игорь Карпенко.

    Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Британию и заморозку активов в случае их обнаружения, распространили на председателя Центризбиркома республики Игоря Карпенко, руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Андрея Ананенко и его заместителя Михаила Бедункевича, передает ТАСС.

    Под санкции также попали начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик.

    Кроме того, санкции были введены в отношении завода «Легмаш» в Орше, конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» и предприятия «АЛЕВКУРП», разрабатывающего радиолокационные системы.

    Напомним, в Белоруссии на прошлых выходных прошли президентские выборы. Действующий глава страны Александр Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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