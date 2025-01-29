Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Москва и Минск обсудили создание центра ремонта ПВО
Россия и Белоруссия обсудили создание центра ремонта средств ПВО в Минске
Россия и Белоруссия провели рабочую встречу по созданию сервисного центра для ремонта ПВО в Минске на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения.
Минск и Москва обсудили создание в Белоруссии сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». Участниками обсуждений стали представители белорусского Государственного военно-промышленного комитета, российской делегации и Министерства обороны Республики Беларусь.
Представители белорусского ведомства подчеркнули важность процесса переговоров и отметили, что целью рабочей встречи было определение основных направлений сотрудничества. «В ходе встречи обсуждались текущие вопросы реализации проекта по созданию на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» сервисного центра по ремонту средств ПВО», – сообщили в ведомстве.
Создание такого центра позволит усилить возможности Беларуси в области ремонта и обслуживания систем противовоздушной обороны, что станет важным шагом в укреплении оборонного потенциала страны и расширении двустороннего сотрудничества с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.