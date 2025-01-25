Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад сорвал возможность заключения мирного соглашения по Украине в 2022 году, что могло бы завершить конфликт. Фицо отметил, что мирное соглашение было на повестке дня в апреле 2022 года, но Запад помешал его подписанию.



По словам Фицо, перспективы Украины остаются пессимистичными. Он считает, что Украине не удастся вступить в НАТО и предстоят большие трудности при вступлении в ЕС. Фицо выразил уверенность, что конфликт мог быть разрешен, если бы Запад не вмешался в процесс переговоров.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Он напоминал, что в начале конфликта был выработан взаимно приемлемый договор с украинской стороной, однако он был отвергнут по совету извне.

Переговоры между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года в Стамбуле и длились около трех часов. Принципы будущего соглашения предусматривали нейтральный статус Украины и отказ от размещения иностранных вооружений. Однако после отвода российских войск переговоры были заморожены, так как Киев отказался от договоренностей по совету тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства. Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности. Акции протеста против правительства Роберта Фицо прошли в Братиславе и еще нескольких десятках городов Словакии.