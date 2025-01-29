Кремль отказался комментировать санкции ЕС до утверждения

Песков отказался комментировать новые санкции ЕС до официального принятия

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что формализации санкций предшествуют множество спекуляций и обсуждений, поэтому Кремль не считает возможным комментировать новые ограничительные меры Евросоюза в отношении России до их официального принятия, передает ТАСС.

По его словам, Запад пытается незаконными санкциями помешать российскому энергорынку, но Москва принимает меры для минимизации последствий этих действий, чтобы российские компании могли продолжать торговлю.

Ранее Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.