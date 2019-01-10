ЦАР рассказала об обучении главы своего генштаба в России

Глава генштаба вооруженных сил Центральноафриканской республики приезжал в Россию на обучение, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Койяра напомнила, что военное сотрудничество двух стран началось в 1963 году, передает РИА «Новости».

Сейчас «очень много солдат» ЦАР проходят обучение в Беренго, где «образовался целый центр». Военные ЦАР «при помощи российских инструкторов обучаются обращаться с оружием, изучают методы ведения боя», а также получают «общую подготовку, чтобы стать реальной военной силой».

При этом российская сторона хочет, чтобы военные ЦАР перед обучением в Беренго проходили «программу Европейского Союза по переобучению и по реинтеграции». У ЦАР и ЕС «было соглашение об обучении армейских специалистов».

«Мы находимся в стадии восстановления сильной армии», – сказала Койяра.