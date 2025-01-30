Политолог Данилин: Россия примет любой выбор абхазского народа, если новый лидер не будет вести антироссийскую политику

Tекст: Олег Исайченко

«Россия пристально следит за президентской кампанией в Абхазии, это наш сосед и союзник. Однако у Сухума появились новые вызовы на фоне политического кризиса. На этом фоне российские социологи опросили абхазов о политических симпатиях, и результаты оказались неожиданными», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Как бы то ни было, наша страна примет любой выбор свободного абхазского народа. Главное, чтобы этот лидер не проводил антироссийскую политику. Иначе нам не удастся выстраивать доверительные отношения. А это будет не в интересах ни России, ни Абхазии», – добавил политолог.

По словам Виктора Потуремского, директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), недружественные к РФ силы в Гудауте пытались агрессивно мешать фокус-группе во время работы, намеревались манипулировать общественным мнением – при том, что администрация президента республики разрешила вести исследования. «Но сейчас в Абхазии доминируют пророссийские настроения», – сказал он. – «Москва воспринимается как единственный настоящий партнер республики. В Абхазии есть запрос на партнерство с Россией в вопросе защиты суверенитета, а также на продолжение дружбы на рациональном и на эмоциональном уровнях».

«Обычно социологам мешают те, кто уже спланировал определенный сценарий по фальсификации результатов голосования, а картина, отражающая реальное мнение граждан, не вписывается в этот сценарий.

При этом практически все кандидаты в программах и выступлениях декларируют пророссийскую позицию», – напомнил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Что касается результатов опросов в Абхазии, то 91% респондентов сказали, что положительно относятся к России, сообщил Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «Геополитические симпатии абхазов должны сказаться на результатах выборов», – отметил он. – «Если говорить о явке, то 69% опрошенных намерены принять участие в голосовании».

«В опросе о кандидатах есть очевидный лидер – вице-президент Бадра Гумба, за него намерены голосовать 32% жителей. За его ближайшего конкурента Адгура Ардзимбу отдадут голос 15% абхазов. Затруднились ответить 34% респондентов», – добавил социолог.

Немаловажный вопрос – необходимость открытия в России дополнительных участков для голосования, отметил Кан Тания, посол по особым поручениям МИД Абхазии. «Мы приветствуем заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой об открытии допучастков, если парламент Абхазии примет соответствующие изменения в законодательстве», – пояснил спикер. – «Абхазская диаспора в России насчитывает около 13 тыс. человек. Много абхазов проживает в Санкт-Петербурге, в Ростовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях. Учитывая масштаб России, людям сложно поехать голосовать в Москву или в Черкесск. Поэтому парламент Абхазии работает над решением вопроса».