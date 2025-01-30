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ЕС допустил санкции против казахстанских компаний
Спецпосланник ЕС: Казахстанские компании могут попасть под 16-й пакет санкций Евросоюза против России
Евросоюз рассматривает возможность включения некоторых казахстанских компаний в 16-й пакет санкций против России, однако пока решение не принято.
Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что казахстанские компании могут быть включены в 16-й пакет санкций против России, передает ТАСС. О’Салливан отметил, что это произойдет только при наличии неопровержимых доказательств их вовлеченности в деятельность, нарушающую санкции.
В то же время, как сообщил О’Салливан, Евросоюз удовлетворен сотрудничеством с Казахстаном в предотвращении схем обхода санкций через его территорию. Он подчеркнул, что ЕС не настаивает на присоединении Казахстана к санкциям против России и не будет вмешиваться в торговые отношения между Астаной и Москвой.
О’Салливан выразил обеспокоенность возможным использованием Казахстана для обхода санкций, отметив, что некоторые недобросовестные предприниматели могут перепродавать в Россию товары из ЕС, включая продукцию высоких технологий, которая может применяться в вооружениях. Он заверил, что Евросоюз доволен сотрудничеством с Казахстаном в предотвращении подобных ситуаций и продолжит работу в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против ряда компаний и физических лиц из Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и Эстонии, обвиняя их в содействии России в ходе специальной военной операции на Украине.