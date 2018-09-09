На востоке Москвы зафиксировано восьмикратное превышение содержания сероводорода в воздухе

Утром 9 сентября в Выхино-Жулебино зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (ПДК) в воздухе в 8,2 раза, сообщает «Мосэкомониторинг».

Превышение зафиксировала станция экомониторинга «Жулебино», контролирующая зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и Люберецких очистных сооружений, передает ТАСС.

Станция «Гурьянова», отслеживающая зону Курьяновских очистных сооружений, в 23.00 мск 8 сентября обнаружила превышение ПДК сероводорода в 2,8 раза в районе Печатники.

Незначительные превышения концентрации сероводорода также зафиксированы в районах Люблино, Капотня и Косино-Ухтомский.

В июле автоматические станции «Мосэкомониторинга» «Новокосино» и «Кожухово» обнаружили превышение нормы содержания сероводорода в воздухе Москвы.