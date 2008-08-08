Опубликовано видео с разбитым автомобилем премьера Абхазии

В Сети опубликована видеозапись с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

На видео показана машина, в которой находился Гагулия. Автомобиль сильно поврежден после столкновения.

Также показана разбитая машина второго участника ДТП, передает Sputnik.

Напомним, автомобиль премьера Абхазии столкнулся с машиной, которая выехала на полосу встречного движения. Водитель второго автомобиля находился под действием наркотиков. Геннадий Гагулия погиб.