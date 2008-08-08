Погиб премьер-министр Абхазии

В результате ДТП погиб глава правительства Абхазии Геннадий Гагулия, сообщила пресс-секретарь кабмина Диана Зантария.

«Авария произошла после поста Мюссера», – приводит ее слова РИА «Новости».

Зантария сообщила, что Гагулия «на пути в больницу был еще жив».

Водитель и охранники Гагулии госпитализированы в тяжелом состоянии; врачи заверили, что пострадавшие будут жить, передает ТАСС.

Кортеж официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирии, ехал из аэропорта Сочи в Абхазию.

В той же колонне ехал автомобиль президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Хаджимба сообщил, что не пострадал в ДТП.

Пресс-секретарь президента Наала Авидзба заявила, что гибель премьер-министра Абхазии не связана с покушением, «это был несчастный случай».

Замглавы МВД страны Казбек Кишмахов сообщил, что в «машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения». Управлял этим автомобилем «молодой житель Абхазии».

Помощник генпрокурора республики Даур Амичба сообщил, что водитель машины, которая столкнулась с автомобилем премьер-министра, был трезв, «анализы на наркотики сдал, они будут (готовы) завтра».