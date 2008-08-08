Премьер Абхазии погиб из-за водителя-наркомана

В машину премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии врезался автомобиль, водитель которого находился под действием наркотиков, сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

Автомобилем управлял житель села Звандрипш Хаджарат Тарсман. Амичба сообщил, что «анализ на употребление наркотиков дал положительный результат», передает Sputnik.

«Чуть позже будет известно – под воздействием марихуаны или метадона», – приводит его словам ТАСС.