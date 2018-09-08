Картину Шагала попытались вывезти с Украины в Польшу

Польские таможенники предотвратили вывоз с Украины картины, вероятно, кисти Марка Шагала, сообщила пресс-секретарь таможенной администрации в Люблине Марта Шпаковская.

Контрабанду выявили при «обычной проверке» на пограничном переходе. Картину вез 51-летний украинец, передает РИА «Новости».

Если картина окажется подлинной, то задержание станет «одним из самых серьезных» за последние годы, сказала Шпаковская.

Речь идет о холсте 59 на 29 см, на картине изображен человек, который держит в руках воздушный змей в форме лица на цветном фоне. На авторство указывает подпись «Марк Шагал» в правом нижнем углу.

Украинец сказал, что является владельцем картины и представил документы. Картину он назвал подарком отца, но вез ее, не заявив и не представив на таможне.