Путин встретился с Эрдоганом в Тегеране

Президент России Владимир Путин перед саммитом с участием лидеров Ирана и Турции провел двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры, главная тема которых – ситуация в Сирии, проходят в Международном конгресс-центре в Тегеране, передает ТАСС.

Во встрече также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В пятницу Владимир Путин прибыл в Тегеран, где вместе с президентами Турции и Ирана примет участие в третьем саммите по урегулированию в Сирии.