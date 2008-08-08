Подсчитано, сколько человек могло погибнуть в Солсбери

Использованная для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии доза нервно-паралитического вещества была достаточной для убийства 4 тыс. человек, пишет британская The Times.

Источник The Times сообщил, что в Солсбери применили 100-процентный «Новичок», который в пять-восемь раз токсичнее боевых отравляющих VX газов, передает ТАСС.

По словам источника, концентрации найденного «Новичка» хватило бы, чтобы убить «значительное число» людей.

Ранее в пятницу пользователи Twitter, обсуждая записи с камер видеонаблюдения о действиях предполагаемых отравителей Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, удивились, что они успели заняться шоппингом в ходе операции.

Биохимик Илья Духовлинов отмечал, что у флакона из-под духов, в котором якобы находился летучий «Новичок», негерметичен.

Напомним, еще в мае химик Игорь Никулин, комментируя заявление главы ОЗХО о том, что доза отравляющего вещества в деле Скрипалей составляла от 50 до 100 граммов, сообщал газете ВЗГЛЯД, что таким количеством можно отравить половину Лондона.