Постеры фильма о Петлюре испортили на Украине

В Запорожье неизвестные облили краской постеры фильма «Тайный дневник Симона Петлюры», размещенные на двух кинотеатрах, сообщил глава госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

«Неизвестные совершили нападение на кинотеатры, облив красной краской постеры созданного при поддержке Госкино фильма «Тайный дневник Симона Петлюры» режиссера Олеся Янчука, который 6 сентября вышел в широкий прокат на Украине», – написал Ильенко в Facebook.

Он назвал это провокацией с целью срыва показа фильма.

«Мы считаем этот прецедент очень опасным, ведь в прокат выходит еще немало украинских фильмов на важные исторические темы, и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты», – отметил он.

Госагентство намерено обратиться в МВД и СБУ с просьбой принять меры.

В январе вице-премьер-министр Украины Павел Розенко объяснял съемку фильма «Тайные дневники Симона Петлюры» необходимостью продвижения патриотических настроений в обществе.

Президент Украины Петр Порошенко советовал гражданам страны читать труды лидера националистов Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно.

В 2017 году планировалось поставить памятник Петлюре в Виннице.