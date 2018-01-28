На Украине решили снять фильм о Петлюре в рамках «военно-патриотического воспитания»

Премьера фильма «Тайные дневники Симона Петлюры», снятого в рамках развития военно-патриотического воспитания на Украине, ожидается в 2018 году, заявил вице-премьер-министр страны Павел Розенко.

«В этом году мы ожидаем премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре – «Тайные дневники Симона Петлюры», – передает его слова ТАСС.

Целью создания картины, по его словам, является продвижение патриотических настроений в обществе. Государство, добавил Розенко, с особенным вниманием относится к «развитию военно- патриотического воспитания на Украине».

Также он рассказал, что в этом же году ожидается премьера художественного фильма об участниках боя под Крутами.

Симон Петлюра – предводитель националистического движения, который участвовал в событиях на Украине в 1917-1921 годах, при этом поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с Белым движением и большевиками. Известен жестокими расправами, а также массовыми еврейскими погромами.

Был убит в мае 1926 года в Париже Шоломом Шварцбардом, который мстил за своих родных и других евреев. Нынешние власти Украины занимаются героизацией Петлюры, называют его именем улицы и устанавливают памятники.