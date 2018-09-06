Самойлова разъяснила слова об эмиграции в Европу

Певица Юлия Самойлова объяснила в социальных сетях подписчикам, что не планирует переезжать в Европу.

Ранее Самойлова опубликовала в социальной сети видео со словами об эмиграции, за что ее раскритиковали в комментариях. Пресс-служба подтвердила желание певицы об эмиграции в связи с проблемами со здоровьем.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», – сказала Самойлова в видеообращении.

В четверг певица разместила в Instagram новое видео, в котором пояснила, что имела в виду.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», – это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. В последнее время я получаю все больше таких писем. И корень проблемы не в России, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства. Их попросту нет. И семьи готовы все бросить и улететь», – рассказала Самойлова.

Певица призвала подписчиков обратить внимание на эту проблему и поддержать обращение в Госдуму. Она уверена, что вместе россияне смогут добиться ввоза необходимых лекарств.