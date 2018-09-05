Самойлову раскритиковали за заявление об эмиграции в Европу

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на российскую певицу и участницу «Евровидения» Юлию Самойлову, заявившую о желании переехать жить в Европу.

В среду вечером певица опубликовала видео, в котором заявила, что готова эмигрировать из России в Европу. Также Самойлова выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена в аэропорту Шереметьево.

Агент Самойловой подтвердил информацию, добавив, что слова певицы не носят политический подтекст. Однако причины, по которым она так внезапно покинула Россию, ему не известны.

Узнав новость, пользователи соцсетей раскритиковали певицу. «Скатертью дорога, поедет, наверно, в Польшу унитазы мыть», – отозвались одни, сообщает телеканал «360».

«Ну и пусть валит, невелика потеря. Все четыре стороны открыты», «Совесть потеряла», «Возомнили о себе», «Попутного ветра, если так», «Кому она там нужна? Ни петь, ни пол подмести!», «А мы носились как с писаной торбой», – добавили другие.

Самойлова (да да, это тот самый провал России на толеравидении) решила, что больше так не может, и собралась в Европу. Как говорится, "Чемодан, вокзал, Европа". Зато столько ажиотажа — Eugene (@sowahwoo) September 6, 2018

Юлия Самойлова, страдающая от спинальной амиотрофии Верднига-Гоффмана, представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году в Лиссабоне. Девушке не удалось выйти в финал конкурса.