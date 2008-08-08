Названа причина желания Самойловой эмигрировать из России

Переезд российской исполнительницы Юлии Самойловой в Европу связан с ее здоровьем, сообщили в пресс-службе певицы.

«Страна (предполагаемой эмиграции) пока не известна. ...Это вопросы здоровья», – сообщили в пресс-службе певицы телеканалу «360», уточнив, что переезд связан со здоровьем Самойловой.

Там добавили, что исполнительница выступит с официальным заявлением в четверг. Пост на соответствующую тему она опубликует в своем Instagram.

Ранее пользователи соцсетей обрушились с критикой на российскую певицу и участницу «Евровидения» Юлию Самойлову, заявившую о желании переехать жить в Европу.