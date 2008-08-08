Минфин счел проблемой размер выплат ОСАГО по здоровью

Страховые выплаты по здоровью по ОСАГО значительно меньше по сравнению с другими видами страхования, но сравнять их нереально, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Это большая проблема, и короткого ответа на этот вопрос нет. Все другие виды страхования по здоровью предполагают выплаты в размере 2 млн рублей. Если маршрутное такси врезалось в автомобиль, то пассажир маршрутки получает до 2 млн рублей, а пассажир машины или водитель, получает в пределах 500 тыс. рублей», – сказал РИА «Новости» Моисеев.

При этом, по его словам, если поднять выплаты по ОСАГО до 2 млн, то тариф вырастет в несколько раз. «Очевидно, что это нереально. Учитывая, что штраф остается на уровне 800 рублей, просто никто не будет покупать этот полис. Это будет очередная декорация – человек будет платить штраф и дальше ехать без полиса», – сказал он.

Также замминистра прокомментировал реализацию федерального закона о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой, который вступил в силу в апреле 2017 года.

«Прошло еще мало времени... Должно пройти время. Мы сможем сказать, удачная это была история или нет, когда пройдет минимум пять лет. Пока есть множество нареканий к работе сервисов, бытовые вещи. Начинаешь разбираться – а в сервисе делают работы, которые и не требовались, и так далее», – сказал Моисеев.

По его мнению, сама по себе эта схема – движение в сторону цивилизованности.

По прогнозам Моисеева, либерализация тарифов по ОСАГО может произойти через десять лет. «Конечно, многое будет зависеть и от позиции Центрального банка, и страховщиков. Кто знает – может быть, мы освободим тарифы и начнутся массовые сговоры между бандами якобы потерпевших и страховщиками, как это уже бывало», – уточнил он.

Он полагает, что это не приведет к росту цен. «Я считаю, что как ни странно, конкуренция жива на страховом рынке. В конце концов, у нас есть ФАС. Если будет элемент сговора, то ФАС и ЦБ обладают достаточным инструментарием, чтобы разобраться. К тому же либерализация, скорее всего, совпадет с допуском иностранцев на наш рынок», – сказал он.

Напомним, в августе Банк России упростил оформление электронного договора ОСАГО.

Ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил разрешить ремонтировать автомобили старыми деталями в рамках ОСАГО без согласия владельца машины.

Минфина предлагал отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.