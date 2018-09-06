Делегация США приехала на российский «Гидроавиасалон»

Американская делегация США прибыла в Геленджик на выставку «Гидроавиасалон», сообщил гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева (ТАНТК) Юрий Грудинин.

«В рамках гидроавиасалона присутствуют делегации США, Австралии, Чили, Китая, Мексики. Мы максимально развиваем сотрудничество в области гидроавиации», – цитирует РИА «Новости» Грудинина.

Он рассказал, что ТАНТК работает по продвижению самолета-амфибии Бе-200 на американский рынок.

«Для подготовки поставок в дальнейшем самолета заказчикам мы продолжаем модифицировать самолет Бе-200, и сейчас в рамках следующего проекта ремоторизации самолета на двигатель SaМ146 – это первый случай в нашей отечественной практике, когда мы поставим на рынок самолет с двумя двигателями – и 436-ми, и SaМ146», – цитирует Грудинина ТАСС.

Самолет-амфибия Бе-200 в базовой конфигурации предназначен для тушения лесных пожаров, также есть транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации. Он может садиться на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, на воду.

Напомним, в апреле гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сообщал, что в 2020 году корпорация собирается начать установку на самолет-амфибию Бе-200 российско-французских двигателей SaM-146 вместо украинских двигателей Д-436ТП.

Ранее Украина запретила поставки в Россию двигателей Д-436 для гражданских самолетов.