ОДК назвала сроки замены украинских двигателей на самолете-амфибии Бе-200

Гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов заявил, что корпорация собирается начать установку на самолет-амфибию Бе-200 российско- французских двигателей SaM-146 в 2020 году.

«По ремоторизации Бе-200 у нас срок выполнения работы – третий-четвертый квартал 2020 года. Стандартный SaM-146, но с полностью новой мотогондолой, потому что другое крепление двигателя (двигатель находится над крылом самолета), поэтому там необходимо будет провести большой объем расчетов, в первую очередь этим определяются срок», – цитирует ТАСС Артюхова.

Он также сообщил, что двигатель второго этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) пока не получил официального названия. «Нет, пока не присвоен. У него условное название «Изделие 30», – сказал глава ОДК.

Отметим, что сейчас на самолет Бе-200 устанавливаются украинские двигатели Д-436ТП. В феврале газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия нашла замену украинским авиадвигателям.