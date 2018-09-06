Ким Чен Ын пообещал не увязывать договор о мире с выводом войск США из Южной Кореи

Специальный посланник президента Республики Корея Чон Ый Ен после визита в Пхеньян заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заверил его в отсутствии планов увязывать подписание договора об окончании Корейской войны с выводом войск США из Южной Кореи.

По словам посланника президента Южной Кореи, Ким Чен Ын понимает обеспокоенность некоторых представителей Соединенных Штатов тем, что объявление об окончании Корейской войны может привести к ослаблению военного союза США и Южной Кореи и выводу американских войск с территории Корейского полуострова, передает ТАСС.

Однако, по словам посланника, лидер КНДР заявил, что эти вещи «совершенно не связаны друг с другом». Более того, Ким Чен Ын заверил его, что доверяет президенту США Дональду Трампу и надеется, что во время его первого президентского срока Пхеньян и Вашингтон смогут преодолеть семь десятилетий враждебности и осуществить денуклеаризацию.

Ранее специальный посланник президента Республики Корея по итогам однодневного визита в Пхеньян сообщил, что сторонам удалось согласовать дату и место проведения третьего межкорейского саммита.

По сообщениям северокорейских СМИ, Ким Чен Ын призвал продолжить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.