НАСА прокомментировало ситуацию с дыркой в «Союзе»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) выразило готовность при необходимости сотрудничать с российской комиссией, выясняющей обстоятельства повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-09», сообщает издание The Washington Post.

В НАСА заверили, что «поддержат работу комиссии по мере необходимости». В то же время в НАСА выразили уверенность, что российские эксперты выяснят, «что стало причиной утечки», передает ТАСС.

«Наши российские партнеры много раз демонстрировали устойчивость на человеческом и технологическом уровне за время осуществления ими пилотируемых полетов в космос», – добавили в американском ведомстве.

Ранее в НАСА оценили серьезность ситуации с пробоиной в корабле «Союз».

Напомним, по одной из последних версий произошедшего, отверстие в корабле «Союз МС-09» появилось в цехе общей сборки в Королеве. После появления этой версии стало известно, что РКК «Энергия» решила перепроверить все пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс», которые находятся на предприятии на этапе сборки или уже отправлены на космодром Байконур.