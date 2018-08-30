В НАСА оценили серьезность ситуации с пробоиной в корабле «Союз»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) оценило серьезность ситуации с пробоиной в пристыкованном к Международной космической станции российском корабле «Союз МС».

В НАСА подтвердили заявление российской стороны о том, что поврежденный участок корабля «Союз МС» не задействован в спуске экипажа на Землю и не угрожает безопасности экипажа станции, передает РИА «Новости».

«Все системы станции работают стабильно, угрозы экипажу по мере того, как будет продолжаться ремонт, нет», – сообщило НАСА в блоге МКС.

В НАСА уточнили, что причиной утечки стало микроотверстие диаметром около двух миллиметров в верхней ступени российского корабля «Союз МС», пристыкованного к модулю «Рассвет» российской части станции.

В ведомстве отмечают, что «утечка, которая была обнаружена диспетчерами ночью, пока 56-й экипаж спал, привела к незначительному падению давления в кабине. Диспетчеры определили, что ночью не было непосредственной опасности для экипажа».

Напомним, в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в МКС попал метеорит, из-за чего на стации произошла утечка воздуха из образовавшейся микротрещины в корпусе корабля «Союз МС». Российские космонавты уже закрыли пробоину, однако нанесенный на микротрещину герметик в некоторых местах начал пузыриться.