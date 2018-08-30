Россияне и американцы на МКС поспорили о ремонте пробоины

Устранение пробоины в российском корабле «Союз МС-09», из-за которой падало давление на Международной космической станции (МКС), может занять двое суток, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Работы могут занять сутки или двое, никакой спешки нет», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что утечка произошла в бытовом отсеке корабля. Сам спускаемый аппарат, который вернет космонавтов на Землю в декабре, не поврежден.

По словам источника, есть разные способы загерметизировать место утечки воздуха. Ранее, отметил он, космонавтам приходилось заделывать и более крупные пробоины.

Отверстие в «Союзе», по словам источника, круглое, оно «связано либо с пробоем внешней стороны корабля, либо дефектом внутренней обшивки».

Между тем, издание Spaceflight Now отмечает, что экипаж МКС сейчас обсуждает необходимость срочной герметизации отверстия в корабле, передает РИА «Новости».

Так, российские космонавты предлагают установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли, а командир экипажа астронавт НАСА Эндрю Фейстел считает, что нужно подождать еще 24 часа, чтобы обсудить другие возможные варианты устранения проблемы. Он мотивирует это отсутствием угрозы жизни экипажа.

Однако экипажу корабля поручили приступить к ремонту.

Российские космонавты приступили к работе. Они закрыли пробоину в пристыкованном к МКС корабле «Союз» с помощью герметика. Однако позже космонавт Сергей Прокопьев сообщил центру управления полетами, что герметик в некоторых местах пузырится и мешает наложить заплатку. Сотрудники центра попросили космонавтов убрать лишний слой герметика до того, как он засохнет, и так, чтобы затем можно было ровно поставит заплатку.

Вскоре российский ЦУП распорядился остановить работы по ликвидации трещины на «Союзе» до утра.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ночью и утром на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Это произошло из-за трещины в бортовом отсеке пристыкованного к МКС российского корабля «Союз МС-09». Трещина появилась в результате внешнего повреждения – конструкторы предположили, что в корабль попал микрометеорит.