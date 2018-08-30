Трещина в МКС нашлась рядом с туалетом

Обнаруженная в космическом корабле «Союз МС-09» микротрещина расположена на стенке за санузлом в бытовом отсеке, сообщают источники.

«Микротрещина находится на стене за ассенизационно-санитарным устройством», – сказал источник в ракетно-космической отрасли, передает РИА «Новости».

Бытовой отсек оснащен стыковочным узлом и системой сближения. Через него космонавты производят посадку на МКС. Внутри отсека располагаются грузы и ряд систем жизнеобеспечения.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что утечка воздуха произошла ночью и утром на Международной космической станции. Утечка возникла из-за трещины в бортовом отсеке пристыкованного к МКС российского корабля «Союз МС-09», которая стала результатом внешнего повреждения. По мнению конструкторов, она возникла из-за попадания микрометеорита.