Выяснилось, когда просверлили дырку в «Союзе»

Отверстие в корабле «Союз МС-09» появилось в цехе общей сборки в Королеве – к такому объяснению, по данным источников, склоняется комиссия РКК «Энергия».

Комиссия анализирует книгу замечаний, прилагающуюся к каждому выпущенному кораблю. Там перечислены выявленные во время производства и испытаний недочеты и отчеты об их исправлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам второго источника агентства, об отверстии сотрудники предприятия знали – на этапе финальной сборки его заделали специальным клеем.

Третий источник сообщил, что возможности сверления корабля на Байконуре не было. По его словам, на космодром корабль поступает уже готовым, там его только испытывают.

«Если возникает необходимость подобного рода работы, то ее оформляют соответствующим техническим решением, которое согласовывают с головной фирмой. Естественно, под «бумажкой» собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров. Допустить, что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре, конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается», – уточнил он.

Все три источника отвергли высказанную ранее депутатом Госдумы Максимом Сураевым версию, что корабль могли сверлить космонавты на орбите.

Во вторник источник в ракетно-космической отрасли предполагал, что «Союз МС-09» мог быть поврежден в ходе испытаний на космодроме Байконур. Академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков говорил, что отверстие могло появиться на заводе-изготовителе.

Стало известно, что РКК «Энергия» проверит все космические корабли «Союз» и «Прогресс» на Байконуре и в Королеве.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.