Озвучена пугающая версия появления дырки в «Союзе»

Дырку в корабле «Союз МС-09» мог сделать космонавт, который очень захотел поскорее вернуться на Землю, предположил депутат Госдумы Максим Сураев.

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ – совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых были очень весомыми. Сейчас уровень этой службы несколько снизился», – цитирует Сураева РИА «Новости».

По его словам, на МКС есть необходимые для сверления дырки инструменты, а круглосуточное наблюдение за поведением космонавтов не ведется.

«Дай бог, чтобы это был бы производственный брак, хотя это тоже очень печально – такого не было за всю историю «Союзов», – добавил он.

Между тем академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков заявил, что на МКС просверлить отверстие не могли, передает ТАСС.

«Зачем космонавтам это делать? Не хочется называть это бредом, но что-то как-то не очень вяжется с логикой. Судя по тому, что я видел на фотографиях, наверное, это было сделано на Земле, потому что это отверстие находится в таком месте, что даже в космосе подплыть к нему, просверлить не так просто», – отметил он.

Он предположил, что это могли сделать на заводе-изготовителе. «Скорее всего, человек случайно не в том месте просверлил, потом заделал и либо никому не сказал, либо те, кто знал, тоже молчали», – отметил он.

Залитое клеем отверстие, считает он, могло выдержать испытания на герметичность.

Ранее во вторник источник в ракетно-космической отрасли предполагал, что «Союз МС-09» мог быть поврежден в ходе испытаний на космодроме Байконур. Стало известно, что РКК «Энергия» проверит все космические корабли «Союз» и «Прогресс» на Байконуре и в Королеве на наличие следов от сверла.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что комиссия проверяет версию, согласно которой отверстие в обшивке корабля могло быть проделано намеренно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России. Отверстие во внутреннем корпусе, через которое выходил воздух, могло быть просверлено еще на Земле.