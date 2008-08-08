Полностью собранные «Союзы» и «Прогрессы» решено перепроверить

РКК «Энергия» решила перепроверить все пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс», которые находятся на предприятии на этапе сборки или уже отправлены на космодром Байконур, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По сведениям источника, решение о перепроверке затронет пилотируемые корабли «Союз МС-10» и «Союз МС-11», которые должны отправиться на Международную космическую станцию в октябре и декабре этого года, а также грузовой «Прогресс МС-10», который планируется запустить к станции в октябре, передает ТАСС.

Комментируя ситуацию с «Союзом МС-09» источник сообщил, что дырку в корабле просверлили, когда изделие уже было собрано.

Напомним, по одной из последних версий причин произошедшего, отверстие в корабле «Союз МС-09» появилось в цехе общей сборки в Королеве. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России.