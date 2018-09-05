Подозреваемый в убийстве полицейского на «Курской» арестован

Черемушкинский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу на два месяца уроженца Киргизии Нурлана Муратова, который подозревается по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская».

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Муратову меры пресечения в виде содержания под стражей», – приводит ТАСС постановление судьи.

Напомним, ранее в среду стало известно, что при обыске у Муратова нашли серьезные улики.

«Изъята футболка со следами, схожими с кровью. Экспертиза установит групповую принадлежность», – сообщала помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. Тогда же она отметила, что следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В начале недели Нурлану Мурадову предъявили обвинение.

Во вторник судмедэксперты пришли к выводу, что полицейский Андрей Райский погиб в результате удара тупым предметом по голове – скорее всего, кастетом, который был с собой у подозреваемого.